Prostituee getuigt over vermeende afpersing in megabordeel Villa Tinto

Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft dinsdag een getuige verhoord in de zaak van de beheerders van het megabordeel Villa Tinto, die door een aantal prostituees van afpersing worden beschuldigd. De vrouw verklaarde dat ze bovenop de huur nog extra geld of geschenken moest geven om een kamer te kunnen krijgen.

Eigenlijk waren er zeven prostituees opgeroepen om te komen getuigen, maar slechts eentje kwam opdagen. Zij heeft zich ook burgerlijke partij gesteld en werd daarom niet onder eed verhoord. De vrouw verklaarde dat beklaagden Muriël U. (63) en Georges V. (54) niet rechtstreeks om extra geld of cadeautjes vroegen, maar dat ze dat van de andere meisjes gehoord had.

“Muriël liet wel merken als ze iets nodig had. Dan zei ze bijvoorbeeld dat haar horloge kapot was, of dat haar handtas oud was. De meisjes waren bang voor haar. Ze kon verbaal erg agressief zijn”, getuigde de vrouw.

Ze werkte vier jaar in Villa Tinto en gaf Muriël U. naar eigen zeggen meer dan vier cadeautjes per jaar. “Uiteindelijk ben ik ermee gestopt en dan hebben ze me uit Villa Tinto gezet, zogezegd omdat ik de deur had laten open staan.”

Ze durfde de politie in het Schipperskwartier niet aan te spreken, omdat ze vreesde dat die onder een hoedje speelde met de uitbaters van het megabordeel. Acht maanden na haar vertrek uit Villa Tinto had ze klacht neergelegd. Zes andere prostituees bevestigden haar verhaal. Het openbaar ministerie had twee jaar cel voor Muriël U. en achttien maanden voor Georges V. gevorderd. Zij ontkennen de feiten en vragen de vrijspraak.

Op 3 december krijgen alle partijen nog de kans om op de getuigenis te reageren.