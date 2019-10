Buren van boerderij van “kelderkinderen” reageren geschokt: “Zoiets zie je op tv, maar dit hadden we hier nooit verwacht”

Buren van de boerderij in Ruinerwold waar zes kinderen mogelijk jarenlang opgesloten zaten met een 58-jarige man, zijn geschokt. Ze geven ook aan dat zij al jaren vermoedden dat er iets vreemds aan de hand was. “Ook als hij weg was, hoorden we daar geluiden. Van een grasmaaier bijvoorbeeld. Dus er moest nog wel iemand zijn. Maar geen idee wie…”