Foutje bij het staatsbezoek: de oldtimer die de royals moet vervoeren, wil maar niet starten

Tijdens het staatsbezoek van koning Filip en koningin Mathilde liep niet alles volgens plan. Het koningspaar was op bezoek bij het Groothertogdom Luxemburg toen er een klein probleem opdook. Het echtpaar stond heel de dag in de belangstelling omdat het voor hen de eerste keer was dat ze een staatsbezoek per trein hebben afgelegd, maar ook hier was een keerzijde. Toen onze koning en koningin in hun oldtimer stapten in Luxemburg, liet deze van zich afweten. Terwijl iedereen zenuwachtig rond zich heen keek, bleef de chauffeur volhardend proberen om de auto alsnog te starten. Uiteindelijk duurde het niet al te lang voor hij daar in slaagde. Premier Xavier Bettel slaakt een opgeluchte zucht en lachte de situatie weg met een mopje: “Gelukkig zijn jullie met de trein gekomen.”