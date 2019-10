Moordenaar van Daniël Pax (77) na drie maanden opgepakt in Spanje: dader reed nog altijd rond met Mercedes van slachtoffer

Daniël Pax werd in juli vermoord in Spanje. Drie maanden later werd de vermeende moordenaar opgepakt. Foto: */guardia civil

Willebroek - Na drie maanden heeft de Spaanse politie de moordenaar van de Vlaming Daniël Pax (77) opgepakt. De dader is een 29-jarige, die werd gevat terwijl hij achter het stuur zat van de Mercedes van Pax. De man, die de feiten intussen bekende, gebruikte de voorbije maanden ook meermaals de bankkaart van het slachtoffer.

Begin juli werd het levenloze lichaam van Daniël Pax gevonden in zijn huis in het Spaanse Torremendo. Het was meteen duidelijk dat de 77-jarige man uit Willebroek, die na zijn pensioen meteen was verhuisd naar Spanje, was vermoord. Ook zijn Mercedes en zijn bankkaarten waren gestolen.

Van de moordenaar was maandenlang geen spoor. Tot nu, want de Spaanse Guardia Civil heeft de dader opgepakt. Het gaat om een 29-jarige man die opgespoord kon worden dankzij een reconstructie van de uren voor en na de dood van Pax. De man reed begin deze maand, drie maanden na de moord, nog altijd rond met de Mercedes van zijn slachtoffer.

Op het moment van zijn arrestatie was de 29-jarige nog in het bezit van meerdere bankkaarten en een smartphone van Pax. In de drie maanden na de moord had hij de bankkaarten meermaals gebruikt, onder meer om online aankopen te doen. De man heeft de feiten meteen bekend. Er werd eveneens een 19-jarige vrouw opgepakt in het onderzoek. Zij wordt beschuldigd van fraude en oplichting.