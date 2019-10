Hij is de meest omstreden Engelse presentator, maar ging hij nu te ver? Zender laat Twitteraars beslissen over ontslag van Piers Morgan

De krasse uitspraken van presentator Piers Morgan maakten het tv-programma ‘Good morning Britain’ een van de meest besproken shows van het Verenigd Koninkrijk. Maar na een tirade over transgenders legt de zender zijn lot nu in handen van Twitter. “Should he stay or should he go?”, is de vraag van een officiële poll op het sociale medium. En voorlopig ziet het er niet al te best uit voor Morgan.