Vader heeft hilarische manier om baby te voeden als mama niet thuis is: “Ik moest improviseren”

Een Braziliaanse papa zat met de handen in het haar omdat zijn drie maanden oud zoontje geen hap wil eten wanneer zijn mama niet thuis is. De man moest inventief zijn om het kleine kereltje om de tuin te leiden en gebruikt nu een hilarische manier om de baby melk te geven. “Een mooi bewijs dat de uitspraak ‘het is niet stom als het werkt’ helemaal waar is”, klinkt het op sociale media als reactie op de beelden.