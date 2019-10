Vakbonden VRT dienen stakingsaanzegging in na aankondiging besparingsmaatregelen

De drie traditionele vakbonden ACV, ACOD en VSOA bij de VRT hebben een stakingsaanzegging ingediend bij de directie. Ze doen dat na de aangekondigde besparingen door de Vlaamse regering die de openbare omroep de komende vijf jaar moet doen. In eerste instantie gaat het om een formele kwestie om spontane personeelsacties te dekken.

“Dit is niet bezuinigen, dit is een concentratiekampdieet.” Zo klonk het in de wandelgangen bij de VRT na het nieuws dat de openbare omroep de komende vijf jaar meer dan veertig miljoen euro zou moeten gaan besparen. Een serieuze slok op de borrel, want de totale dotatie van de VRT bedraagt 270 miljoen euro. Bovendien vrezen de vakbonden dat door de besparingen 250 jobs op de helling staan. Maandag was er een algemene personeelsvergadering en dinsdag hebben de vakbonden en de redactieraad zich beraad over mogelijke acties.

De drie vakbonden ACV, ACOD en VSOA hebben gezamenlijk een stakingsaanzegging ingediend bij de directie. Die loopt tot 30 januari 2020. Al wil dat niet zeggen dat de schermen van de VRT-kanalen meteen op zwart gaan. Het gaat in eerste instantie om een formele kwestie om mogelijke spontane personeelsacties over die periode te dekken. “De directie heeft vrijdag en maandag duidelijk gemaakt dat ook voor hen de grens van besparingen is bereikt en dat ze er alles aan zal doen om de plannen van de regering terug te draaien”, meldt ACOD. “We zullen ons op dit moment dan ook beperken tot acties die duidelijk maken dat het hele personeel achter de onderhandelaars van de directie bij de minister staat.” Bij het VSOA laten ze eveneens weten dat er geen plannen zijn om de boel effectief plat te leggen. “Dat zou de zaak niet ten goede komen.”

Die zaak, dat is een poging om de nieuwe beheersovereenkomst aan te passen. Die moet in juni definitief op tafel liggen. De VRT moet volgend jaar 2,4 miljoen euro besparen. Jaarlijks loopt dat bedrag op tot 12 miljoen euro in 2024. Voor volgend jaar is er intussen al een oplossing gevonden, maar dan blijven er nog vier jaar over. “We hebben – weliswaar niet veel – tijd om na te denken over goede, degelijke acties om ons doel te versterken en te bereiken”, zegt de VSOA.

Ook programmamakers die niet bij een vakbond aangesloten zijn, hebben zich verenigd in een actiegroep, die zich net als de vakbonden achter de directie schaart. Intussen is het kabinet van Benjamin Dalle nog niet helemaal gevormd en willen de bonden het overleg tussen directie en regering vooral ondersteunen. “Maar dan moeten we al onze gesprekspartners kennen.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.