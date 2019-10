ISIS-militanten planden aanslagen op overheidsgebouwen in Brussel

Brussel - Voor de correctionele rechtbank van Leuven staan dinsdag vier verdachten terecht voor het voorbereiden van terroristische aanslagen in ons land. De drie mannen en een vrouw, allen moslims, worden beschouwd als actieve militanten van terreurorganisatie ISIS. Doelwitten waren het ministerie van Onderwijs, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en een politiecommissariaat.

Ahmed A.S. (31), Ayham A.S. (42), Halil K. (28) en Zeliha C. (34) voerden in 2017 vanuit hun woonplaatsen Leuven, Tienen en Schaarbeek voorbereidingen uit voor het plegen van aanslagen in België. Ze waren lid van ISIS en werkten nauw namen met de leiding van de terreurgroep.

Het viertal plande aanvallen op het ministerie van Onderwijs in Brussel, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in Brussel en een politiecommissariaat op een nog te kiezen locatie. “Gemakkelijk toegankelijke plaatsen”, noemden ze het.

Ahmed en Ayham A.S. zijn broers en afkomstig uit Irak. Halil K. en Zeliha C. vormen een echtpaar met roots in Turkije. Zelf zijn de vier beklaagden niet naar Syrië of Irak getrokken om deel te nemen aan de gewapende strijd. Maar ze oefenden wel een hele reeks illegale activiteiten uit om clandestiene acties in ons land mogelijk te maken, zoals de aankoop van wapens en chemische substanties.

Na maandenlange observaties werden op 11 oktober 2017 huiszoekingen uitgevoerd, meteen gevolgd door de aanhouding van de broers. Halil K. werd in 2018 opgepakt in Nederland. De arrestatie van Zeliha C. vond onlangs plaats op de luchthaven in Zaventem. Speurders van de antiterreurcel luisterden het gezelschap intensief af tot in de auto en hun woningen.