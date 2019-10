Harde undercoverbeelden uit horrorlabo: achtergelaten hond sterft, aap wordt tegen deurpost gegooid

Een hond wordt achtergelaten op de grond om te sterven in zijn eigen bloed. Een aap wordt met zijn kop tegen een deurpost gekwakt. Bij een kat wordt dertien keer na elkaar bloed afgenomen. Ze zijn hard, de undercoverbeelden die gemaakt zijn in een Duits dierenproeflabo, waar ook Belgische bedrijven testen laten uitvoeren. “Of je nu wel of niet aanvaardt dat dierproeven noodzakelijk zijn, dit gaat compleet in tegen de regels.”