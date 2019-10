Petr Cech gaf het goeie voorbeeld, maar wat als Thibaut Courtois doelman wordt van de Red Lions? “Hij zou geen mal figuur slaan”

Het was een ietwat apart zicht deze week: Petr Cech als doelman van ijshockeyploeg Guildford Phoenix. De werelddoelman op rust bezorgde zijn team meteen de zege met twee reddingen in de penaltyreeks). En dus dachten we: wat als Thibaut Courtois in doel zou staan bij de Red Lions? We vroegen het aan enkele keeperstrainers.