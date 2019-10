Klacht Beerschot tegen licentie KV Mechelen onontvankelijk verklaard

De Licentiecommissie van de KBVB heeft de klacht van Beerschot tegen de licentie van KV Mechelen niet-ontvankelijk verklaard. De zaak kwam vorige week voor en de uitspraak volgde dinsdagnamiddag.

Beerschot diende de klacht in op basis van het bondsreglement waarin staat dat een club geen licentie mag krijgen als een lid geschrapt of geschorst is. In dit geval doelt Beerschot op ex-voorzitter Johan Timmermans, die naar aanleiding van de zaak Propere Handen geschorst werd door de bond op 24 november 2018.

De licentiecommissie deed dinsdagnamiddag een uitspraak in de zaak: “De licentiecommissie verklaart de bondsactie van de club Beerschot V.A. strekkende tot bestraffing van de club YR K.V. Mechelen niet-ontvankelijk.” Dat betekent dat de klacht van Beerschot geen effect heeft op de licentie van KV Mechelen voor het huidige seizoen.