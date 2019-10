Catalaanse betoger is oog kwijt door rubberkogel

Een Catalaanse man die maandag tijdens een betoging op de luchthaven van Barcelona geraakt werd door een rubberkogel, is zijn oog kwijt. In totaal vielen er meer dan 131 gewonden bij de protestactie.

Duizenden mensen verzamelden maandag aan de El Prat-luchthaven van Barcelona om te betogen voor de onafhankelijkheid van Catalonië. De protesten kwamen maandag op gang, nadat het Spaanse hooggerechtshof negen Catalaanse separatisten had veroordeeld tot celstraffen van negen tot dertien jaar, voor hun rol in de poging tot afscheiding van Catalonië in 2017.

Het protest was erg hevig en de Spaanse Nationale Politie zette de grove middelen in om de betogers te verdrijven.

Rond 21 uur werd een jonge Catalaan met meerdere verwondingen in het gezicht naar het ziekenhuis gebracht. Dinsdag werd gemeld dat de man een van zijn ogen is kwijtgeraakt. Volgens zijn artsen werd de verwonding veroorzaakt door een rubberkogel.

Hoewel ze in Catalonië verboden zijn, gaf de Spaanse politie wel toe dat er maandag rubberkogels werden ingezet. Ondertussen meldt de Mossos d’Esquadra (de Catalaanse politie) wel dat er een intern onderzoek gevoerd zal worden naar twee agenten die bleven rijden met hun busje terwijl twee betogers zich vastklampten aan de motorkap.

Buitenlandse Zaken waarschuwt toeristen

In een update van het reisadvies voor Spanje waarschuwt de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken voor manifestaties in Barcelona en andere steden in de regio Catalonië. “Wees voorzichtig als u zich in de buurt van zo’n manifestatie bevindt en volg de instructies van de veiligheidsdiensten op. Deze protestacties kunnen mobiliteitsproblemen veroorzaken en kunnen de stiptheid van het openbaar vervoer hypothekeren”, klinkt het.

Buitenlandse Zaken waarschuwt dat dergelijke georganiseerde en/of spontane manifestaties ook de komende dagen mogelijk zijn.

Buitenlandminister laakt “totalitaire houding” van separatisten

Josep Borrell, de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken en de nieuwe hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, laakt de “totalitaire houding” van de Catalaanse separatisten, die denken dat alle Catalanen hun ideeën volgen.

“Het middelpunt van het probleem is dat de separatisten de Catalaanse identiteit van zij die niet voor de onafhankelijkheid zijn, negeren”, aldus Borrell dinsdag, een dag na de veroordeling van negen separatisten tot celstraffen tot 13 jaar voor hun betrokkenheid bij de organisatie van het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. In Barcelona zijn massale protesten uitgebroken tegen de veroordelingen, en ook in andere landen, zoals België, zijn er manifestaties.

“Als je een deel van de bevolking uitsluit omdat ze je ideeën niet steunt en als je denkt dat wie tot het volk behoort denkt zoals jij, dan heb je een totalitaire houding”, zegt Borrell. “Ik ben zelf Catalaan en ik denk niet zoals jullie.”

De Catalaanse regionale autoriteiten, die gecontroleerd worden door de separatisten, mogen volgens Borrell dus niet spreken in naam van alle Catalanen. Volgens een peiling die in juli werd gepubliceerd door de regionale overheid, is 44 procent van de Catalanen voor de onafhankelijkheid, en 48,3 procent tegen.