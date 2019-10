Klimaatstudenten én Gele Hesjes betogen samen tegen politiegeweld

Brussel - De Students for Climate én de Gele Hesjes willen maandag samenkomen in Brussel om te protesteren tegen politiegeweld. De aanleiding is niet enkel het traangasincident van afgelopen zaterdag, maar ook de arrestatie van 350 Gele Hesjes op verkiezingszondag.

“United Against Police Violence”. Onder die naam kondigen een achttal organisaties maandag een samenkomst aan in de hoofdstad. Ze willen naar de Brusselse Grote Markt trekken, waar de gemeenteraad op dat moment van start moet gaan.

“Wij hebben het initiatief genomen, en we hebben een aantal andere groepen uitgenodigd

Een geboeide man kreeg pepperspray in het gezicht Foto: VTM

”, zegt Yuni Mertens van Students For Climate. Hij verwijst naar een incident van afgelopen zaterdag, waarbij een geboeide man tijdens een betoging van klimaatbeweging Extinction Rebellion toch nog pepperspray in het gezicht kreeg.

“Na de schokkende beelden, vonden we het noodzakelijk om deze problematiek aan te kaarten”, zegt Mertens. “We kunnen dit niet aanvaarden in een democratische rechtstaat als België. Deze problematiek is niet nieuw. Vele groepen en minderheden ervaren wel degelijk deze repressie. We willen het politiegeweld in het algemeen aankaarten. Daarom laten we ook die andere groepen aan het woord, over hun ervaring met de politie, wat nooit gemediatiseerd wordt.”

Samen met Gele Hesjes

Opmerkelijk, één van die andere groeperingen zijn de Gele Hesjes. Voor de hand liggend is deze vriendschap niet: zo protesteerden de Gele Hesjes in het verleden al tegen een accijnsverhoging op diesel en benzine. Op Facebook wordt verwezen naar de arrestatie van 350 Gele Hesjes op 26 mei, de dag van de verkiezingen. “Gedurende een aangevraagde en pacifistische betoging, om meer sociale rechtvaardigheid te eisen, werden de Gele Hesjes preventief aangehouden.”

“We organiseren een staande, pacifistische betoging zo dicht mogelijk bij het Brusselse stadhuis waar maandag de gemeenteraad plaats vindt”, zegt Mertens. “We vragen de burgemeester om in de toekomst geweldloze betogers ook geweldloos te behandelen.”

Burgemeester moet beslissen

“We hebben vandaag, dinsdag, een aanvraag gekregen”, bevestigt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. “We gaan de komende dagen samenzitten met de initiatiefnemers, en vervolgens een advies formuleren. Het is burgemeester Philippe Close die uiteindelijk moet beslissen of de betoging kan doorgaan.”

Dat het om een betoging tegen politiegeweld gaat, zal volgens de woordvoerster geen invloed hebben op dat advies. “Mensen hebben het recht om te betogen, we gaan ons daar geen vragen bij stellen. Het thema heeft geen invloed op het advies dat we formuleren.”