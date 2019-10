Student overvallen door zes mannen in Leuven: 19-jarige verdachte opgepakt

Leuven / Lubbeek -

In Leuven is zondagavond een negentienjarige kotstudent overvallen door zes mannen. Die gingen ervandoor met geld en zijn horloge. Later op de avond kon de politie een verdachte oppakken, een negentienjarige jongeman uit Lubbeek. Die is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het Leuvense parket dinsdagavond.