Afdeling 'Hoge Veiligheid' in Brugge gaat dicht, maar wat nu met meest gevaarlijke gevangenen?

Brugge - De afdeling ‘Hoge Veiligheid’ in de Brugse gevangenis, waar onhandelbare en gevaarlijke gevangenen worden opgesloten, gaat dicht. Dat heeft het gevangeniswezen laten weten aan de vakbonden.

De afdeling Hoge Veiligheid werd in 2007 in de Brugse gevangenis opgericht. De vleugel is bedoeld voor gevangenen die een agressieprobleem hebben, ofwel vluchtgevaarlijk zijn. Ze worden er geïsoleerd in gevangenschap gehouden. Ondermeer Salah Abdeslam, de schutter van het Joods museum Mehdi Nemmouche, en ontsnappingskoning Ashraf Sekkaki zaten hier opgesloten.

Maar het gevangeniswezen liet deze middag aan de vakbonden weten dat de afdeling binnenkort dicht gaat.

“Onaanvaardbaar regime”

Aanleiding is een incident afgelopen zomer, waarbij een Tsjetsjeense kickbokser drie cipiers hardhandig toetakelde. De hele vleugel werd toen op minimaal regime gezet, waarbij de gevangenen i de Hoge Veiligheid hun cel niet meer mochten verlaten.

Als gevolg hiervan kwam de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen de bewuste afdeling voor het eerst inspecteren. “Een compleet onaanvaardbare situatie”, oordeelde de Toezichtsraad, die zich openlijk de vraag stelde of de beveiligde afdeling nog wel moest bestaan.

“We ervaren dat het concept, zoals oorspronkelijk uitgedacht, steeds moeilijker in overeenstemming is te brengen met de evoluties op het gebied van gedetineerdenpopulatie en de wet”, zo reageert het Gevangeniswezen.

“Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de efficiëntie van de plaatsingen op deze afdeling steeds meer in vraag werd gesteld. Het is ook voor onze personeelsleden steeds minder voor de hand liggend en valoriserend geworden om op dergelijke afdeling te werken. Dit is een sleutelelement om deze afdeling te doen functioneren.”

Wat nu met agressieve gevangenen?

De vakbonden vragen zich af wat er in de toekomst zal gebeuren met agressieve gedetineerden. “Gedetineerden met gedragsproblemen zijn uiteraard nog steeds aanwezig in onze gevangenissen. Het zoeken naar settings waarin de aanpak van de problemen die zij stellen, blijft aan de orde”, zegt het Gevangeniswezen.

Het Gevangeniswezen wil de Hoge Veiligheid nu evalueren, en nadenken over hoe deze gevangenen dan wel aangepakt moeten worden. “Dat beoogt om elke veroordeelde in een aangepast regime, met een aangepast hulp- en dienstverleningsaanbod te kunnen plaatsen.”

“We voorzien in een maximale ondersteuning van die gevangenissen waar gedetineerden vertoeven die gedragsproblemen stellen.”