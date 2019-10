Playboymodel wil president worden om “cannabis te legaliseren en seksuele genezing te promoten”

Het Kroatische Playboymodel Ava Karabatic (31) wil in 2020 een gooi doen naar de hoogste job van haar land. De vrouw deelde het nieuws dat ze de president van Kroatië wil worden deze week met haar 58.000 volgers op Instagram en voegde er meteen enkele speerpunten aan toe. Zo wil Karabatic cannabis en prostitutie legaliseren, en de “helende eigenschappen” van seks promoten.

Ava Karabatic verdiende haar sporen als model, maar is naar eigen zeggen veel meer dan dat. Nu wil de Kroatische president van haar land worden en de job van huidig staatshoofd Kolinda Grabar-Kitarović overnemen.

Door legalisatie van prostitutie wil ze vooral meer veiligheid voor sekswerkers,en ze vindt ook dat seks haar land kan helpen. “Er is te veel seksuele frustratie in Kroatië”, meent de vrouw. Ook cannabis kan een helend effect hebben, aldus Karabatic.

Manusje-van-alles

“Politiek is mijn tweede liefde”, zegt het model nog in de video’s op Instagram, waarin ze zichzelf tevens als de “perfecte presidentskandidaat” omschrijft. ‘Trollen’ die haar zouden beschimpen omdat ze een (naakt)model is, krijgen nu al de wind van voren.

“Ik geef lessen Italiaans en ben professor in de Romaanse literatuur”, klinkt het bij de blonde manusje-van-alles. “Ik schreef een autobiografie, acteer in een film die maanden in de bioscoop te zien was en ben sinds kort ook schilder.”

“Maar mijn artistieke talent doet er echter niet toe”, besluit Karabatic. “Mijn nieuwe regime wel. Ava’s regime.” Of dat zelfvertrouwen genoeg is om de topjob te veroveren van Grabar-Kitarović - vaak de ‘machtigste vrouw ter wereld’ genoemd - zullen we pas in februari 2020 te weten komen.

