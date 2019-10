Carles Puigdemont “ter beschikking van Belgisch gerecht”

Carles Puigdemont zal de beslissing van het Belgische gerecht over het nieuwe aanhoudingsbevel tegen hem respecteren. Dat heeft de voormalige minister-president van Catalonië gezegd voor aanvang van een lezing dinsdagavond in Roeselare.

Het Brusselse parket bevestigde eerder dinsdag dat het een Europees aanhoudingsbevel heeft ontvangen van het Spaanse gerecht. Dat bevel moet wel nog vertaald worden. Het dossier vereist “een grondige juridische analyse”, liet het parket verstaan.

Het lot van Puigdemont ligt dus in handen van het Belgische gerecht. “Ik ben niet op de vlucht. Ik sta ter beschikking van de Belgische autoriteiten”, liet hij verstaan in Roeselare. “Ik zal de beslissing van het Belgische gerecht volgen. Het is al de derde keer dat er een Europees aanhoudingsbevel is.”

Het Spaanse hooggerechtshof veroordeelde negen Catalaanse separatisten maandag tot celstraffen van 9 tot 13 jaar. “Wat nu in Spanje gebeurt, ondermijnt de Europese democratie”, aldus Puigdemont. Hij steunt de betogingen die deze week in Catalonië plaatsvinden.