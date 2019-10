Vakbonden voeren actie tegen werkdruk in commerciële rusthuisgroep

De werknemers van Armonea, de grootste commerciële rusthuisgroep in ons land, voeren vandaag woensdag actie tegen de hoge werkdruk en het gebrek aan respect van de directie. “We merken dat de directie in veel vestigingen op personeel bespaart”, zegt Ingrid Maurissen, vakbondssecretaris van ACV, dat de actie organiseert. “De werkdruk wordt onhoudbaar, en de zorg lijdt daaronder.”

Armonea is een van oorsprong Belgisch bedrijf, maar werd begin dit jaar overgenomen door de Franse groep Colisée. Volgens ACV is de werkdruk en het personeelstekort sindsdien alleen maar toegenomen. “Daarbij komt nog dat de uurroosters op sommige plaatsen te laat worden doorgegeven en dat de recuperatie van de overuren vaak gefaseerd en zonder inspraak van het personeel moet worden opgenomen”, aldus ACV. “De maat is vol.”

De vakbond is met de rusthuisgroep in onderhandeling over drie nieuwe cao’s, die eind dit jaar aflopen. Met de actie wil ze nu extra druk zetten. Bij Armonea was gisterenavond niemand bereikbaar voor een reactie.