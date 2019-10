Minder verhuurders, meer winst: gocarts schakelen versnelling hoger

Het gaat goed met de gocartverhuurders aan de kust. Er zijn er dan wel een pak minder dan twintig jaar geleden, maar ze maken meer winst. Dat is volgens de sector vooral te verklaren door de verhuurprijzen die zijn gestegen, maar ook door het succes van de verhuur van elektrische steps en elektrische fietsen. Bovendien lokt de kust tegenwoordig zowel in de zomer als in de winter toeristen en kan er dus het hele jaar door verhuurd worden.