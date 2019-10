Boek onthult: hoe Weinstein een roddelblad, een tv-zender en veiligheidsagenten omkocht om seksueel misbruik te verstoppen

Bijna was het Harvey Weinstein gelukt om zijn slachtoffers het zwijgen op te leggen, maar dat was buiten Ronan Farrow gerekend. De onderzoeksjournalist ging tot het uiterste om het jarenlange misbruik aan banden te leggen. Nu onthult hij in zijn kersverse boek Catch and kill hoe vernuftig de filmproducent tewerkging om de hele affaire in de doofpot te stoppen.