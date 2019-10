Jean-Marie Dedecker start campagne tegen borstkanker: ‘Pak de tiet’

Middelkerke - Pak de tiet. Na #MeToo lijkt het niet het beste idee, maar in Middelkerke zien ze er geen graten in. Met een opvallende campagne wil burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) zijn inwoners overtuigen om zich te laten screenen op borstkanker. De felroze affiche duikt er sinds gisteren op in het straatbeeld, en een gelijkaardige flyer wordt ook in alle bussen verdeeld. “Ik wil dat mensen de tijd nemen voor zelfonderzoek en een screeningsmammografie”, zegt Dedecker. “Daar moet deze campagne voor zorgen. We geven ook enkele tips om het risico op borstkanker te verkleinen.”

De campagne is niet onbesproken, maar Dedecker benadrukt dat het om een knipoog gaat. Voor wie het nog niet doorhad: tijd is ook tiet in het West-Vlaams, vandaar de wekker op de affiche.

In 2017 liet 62,4 procent van de Middelkerkse vrouwen zich preventief onderzoeken. Dedecker wil dat tegen 2020 naar 70 procent. Het Vlaamse gemiddelde lag in 2017 op iets meer dan 65 procent. De Vlaamse overheid wil dat gemiddelde optrekken naar 75 procent. Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen.