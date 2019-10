“Waarom zou je zaken verbieden om cash te verbieden? Elektronisch betalen is goedkoper, veiliger en makkelijker”

Ons land hinkt achterop op het vlak van elektronisch betalen. En daar moet volgens zelfstandigenorganisatie Unizo dringend werk van gemaakt worden. Door bijvoorbeeld toe te staan dat zaken cash betalen bannen. “De laatste twee jaar zie je dat allerhande vormen van elektronisch betalen door het plafond gaan”, zegt Lieven Cloots van de studiedienst van Unizo. “Het is goedkoper, veiliger en gemakkelijker.”

Bijna 1 op 5 zaken in ons land aanvaarden alleen maar elektronische betalingen. En daarmee zijn ze eigenlijk onwettig bezig, want dat is nog altijd verboden. “Er gebeurt geen actieve controle op”, zegt ...