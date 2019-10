Belgische U21 boekt eindelijk eerste zege van kwalificatiecampagne

De Belgische U21 heeft met duidelijke 4-1-cijfers afstand genomen van hun leeftijdsgenoten uit Moldavië. Voor de Jonge Duivels was het pas hun eerste zege van de kwalificatiecampagne voor EURO 2021. Ze rukken daardoor wel meteen op naar de tweede plaats in hun groep.

Al van meet af was duidelijk dat de Belgische beloften meer kwaliteit in huis hadden dan hun Moldavische leeftijdsgenoten. Doelman Zlomislic was eerst nog sneller op de bal dan de doorgebroken Loïs Openda, maar was nog voordat er tien minuten op de klok stonden toch geklopt op een inzet van de spits van Club Brugge. Openda kopte hard binnen na een voorzet vanop rechts van Charleroi-verdediger Maxime Busi.

De Belgische trein was vertrokken, en de bezoekers konden amper nog volgen. Zeker als de pijlsnelle Francis Amuzu zich op gang trok. Twee keer flitste de aanvaller van Anderlecht doorheen de Moldavische defensie. Eerst had Zlomislic een prima save in petto, daarna trapte hij wild naast. Op het halfuur kwam de verdiende 2-0 er toch na een knappe collectieve aanval. Oostende-rechtsbuiten Jelle Bataille gaf laag voor, Openda liet hem lopen en de prima gevolgde Francesco Antonucci duwde de bal binnen.

Foto: Photo News

Sterke invallers zorgen nog voor stevige eindcijfers

Enkele minuten later stond het echter al 2-1 na een fameuze uithaal van Cojocaru. De Moldaviër maakte zich vrij op de rand van de zestien en trapte de bal fraai in het dak van het doel - Mile Svilar kon alleen maar graaien. De thuisploeg panikeerde echter niet, bleef de bal monopoliseren en kansen afdwingen. Alleen in de zone van de waarheid bleef het misgaan. Openda liet na rust een uitgelezen kans op zijn tweede van de avond liggen.

Onder impuls van invallers Albert Sambi-Lokonga, Jérémy Doku en Dante Vanzeir schakelden de Jonge Duivels nog een versnelling hoger. Zinho Vanheusden stak de bal goed binnendoor tot bij Vanzeir, die de doelman dribbelde, het overzicht hield en Vanheusden de 3-1 aanbood. Toen doelpuntenmaker Cojocaru daarop nog eens dom rood pakte voor natrappen op Thibault De Smet, was de match helemaal gespeeld. In het slot forceerde de sterk ingevallen Doku nog een penalty, die hij zelf omzette: 4-1.

Foto: Photo News

Voor de Belgische beloften is het pas de eerste zege, na een 1-0-nederlaag in Wales en 0-0-gelijkspel thuis tegen Bosnië-Herzegovina. Ze klimmen zo wel meteen naar de tweede plaats, na leider Duitsland. De groepswinnaar kwalificeert zich net zoals de beste tweede voor het EK 2021, de overige tweedes spelen play-offs voor kwalificatie.