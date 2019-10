Eén van geïsoleerde kinderen heeft wel Facebookprofiel

Sloot Jozef B. zich op met de kinderen om zich voor te bereiden op het einde der tijden? Het is een piste die wordt onderzocht. Zulke Doomsday preppers zijn vooral een Amerikaans fenomeen, maar ook bij ons komt het – in mindere mate – voor.

Doomsday is de dag waarop de wereld ophoudt te bestaan. Door een kernramp, een aardbeving, een instorting van het economische systeem, een elektromagnetische puls uit de ruimte die alle elektronica platlegt,… Op hun websites verzamelen Doomsday preppers verschillende theorieën over wat die dag zou kunnen behelzen en hoe ze zich daarop voorbereiden – preppen in het jargon.

Doorgaans gaat het om mensen die willen overleven en heeft hun doemdenken niets te maken met religie, zegt Leo Vanhooff uit Keerbergen. Een Doomsday prepper wil hij zichzelf niet noemen. “Maar er is niets mis met je een beetje voor te bereiden op onheil. Als de elektriciteit uitvalt, en er is geen water meer, dan is het handig dat je een vuurtje kan maken en regenwater opvangt. Dat heeft niets te maken met een vrees voor het einde der tijden, zoals die man in Drenthe blijkbaar had. Zulke fanatieke doemdenkers vind je vooral in Amerika. In ons land ben ik zo nog niemand tegengekomen.” (frp)