Daar brandt de lamp

Hij past net. In de balzaal van het Engelse stadje Blackpool heeft een projectie van de aarde een groot deel van de dansvloer ingenomen. Wie wil, kan tot eind oktober rond de planeet dansen. Het is een werk van de Britse installatiekunstenaar Luke Jerram. Eerder maakte hij al furore met een opblaasbare maan. De aarde maakt deel uit van een lichtfestival dat de stad aan de Engelse westkust twee weken in de ban houdt. Het is niet het grootste kunstwerk: zo komt er in Blackpool ook een replica van de zon met een diameter van ongeveer 7 meter.(agg)