“De politie is er vaak geweest, maar die wimpelde hij altijd af”

In zijn ogen stond de schrik te lezen omdat hij het licht en de drukte niet kon verdragen. Hij droeg lompen van kleren, met een wijde broek die aan de jaren 70 deed denken en zijn haren en baard waren vies en verwilderd. Hij had in het nachtelijke duister het hele eind gelopen van aan de boerderij in de Buitenhuizerweg tot aan café De Kastelein van Chris Westerbeek in Ruinerwold.

“Hij sprak als een kind, snapte veel woorden niet, hij kon nauwelijks een gesprek aangaan”, zegt Chris over de 25-jarige zonderling die zondag om 3 uur ’s nachts verward binnenstapte in zijn café. “Hij bestelde vijf biertjes in één keer en dronk die gelijk op. Het was al de derde keer dat ik hem hier de afgelopen week zag, en het was duidelijk dat hij hulp zocht. Hij was in geen negen jaar meer buiten geweest, zei hij. Naar school was hij nog nooit geweest. Een paspoort had hij niet.”

Sekte

De politie kwam erbij, trok naar de boerderij en kreeg daar een onwezenlijk tafereel te zien. "We troffen zes mensen aan in een kleine ruimte in de woning”, zegt de politie. “Ze verblijven mogelijk sinds 2010 op het terrein.”

Het gaat om een vader en zijn vijf kinderen: het vermoeden bestaat dat ze in de boerderij aan het wachten waren op het “einde der tijden”. In het café vertelde de 25-jarige daar een warrig verhaal over: hij zei dat daglicht slecht voor hen was. Toen cafégangers vroegen of hij in een sekte zat, zei hij dat hij het woord sekte niet kende.

In de afgetimmerde “leefruimte” in de boerderij vond de politie de vader gekluisterd aan zijn bed. Hij zou drie jaar geleden een beroerte hebben gekregen. De kinderen zijn tussen de 18 en 25 jaar oud en wisten van de buitenwereld niets af. En de buitenwereld wist van hen niets af. “Ze staan niet ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie”, zegt de politie. De moeder van de kinderen is jaren geleden overleden, nog voor de zes in de boerderij kwamen wonen.

‘De Oostenrijker’

De huurder van het pand, Josef B. (58) werd aangehouden. De man weigert mee te werken aan het onderzoek. Het gaat om een houtbewerker, geboren in Oostenrijk. Hij reed al jaren met zijn donkerblauwe Volvo af en aan van een loods in een nabijgelegen dorp naar de boerderij: de ene keer met meubels, dan weer met bouwmateriaal. “Of afgelopen zaterdag nog met twee hele grote zakken toiletpapier”, zegt Tonnie, die naast de loods een werkruimte had, aan het Algemeen Dagblad. “Dat is wel veel voor iemand die alleen woont, dacht ik. Maar op dat moment zocht ik er niets achter.”

Veel buurtbewoners zagen af en toe wel iéts. Ruinerwold telt vierduizend zielen, het is een dorp in de velden met om de paar honderd meter een huis, daar kent iedereen iedereen. Behalve de Oostenrijker dan, zoals ze Josef B. hier noemen. Hij had de boerderij, slechts bereikbaar via één bruggetje en 200 meter van de weg af, met de loop der jaren afgesnoerd. Camera’s aan het hek, hoge bomen en hoge stapels houtblokken blokkeerden het zicht, elk gesprek met de buren ketste hij onmiddellijk af: het buurtcomité hoefde na de eerste small talk als kennismaking niet meer langs te komen.

“We voelden dat er iets niet klopte, maar we dachten dat het om drugs ging”, zegt buurman Jans Keizer. “De politie is er vaak geweest, maar die wimpelde hij mooi af.” Om drugs ging het dus niet. Wat de bedoeling was van het jarenlange isolement, hoe geen enkele overheidsdienst gedurende al die jaren onraad heeft vermoed, wat de relatie was tussen de klusjesman en de vader met vijf kinderen: het zijn vragen waar de politie snel antwoord hoopt op te krijgen.