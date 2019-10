Mysterie rond afgezonderde kinderen in Nederland wordt steeds groter: 25-jarige man die ‘ontsnapte’, was actief op sociale media

De zonderling die dit weekend opdook in het café en daar het verhaal vertelde van het jarenlange isolement van hemzelf en zijn broers en zussen, is volgens de Nederlandse krant ‘De Telegraaf’ Jan, een 25-jarige man die actief is op verschillende sociale media.

1 augustus 2010: “verhuisd naar Ruinerwold”. 6 juni 2019: “gestart met nieuwe baan bij houtbedrijf Creconat”. Het bizarre verhaal rond het geïsoleerde gezin in het Nederlandse Ruinerwold nam gisteravond nog een verrassende wending. De 25-jarige zonderling die “ontsnapte” uit de afgesloten boerderij, blijkt de afgelopen weken wel actief te zijn geweest op Facebook en andere sociale media.

Volgens De Telegraaf gaat het om Jan. Die postte begin juni op Facebook dat hij een nieuwe job was begonnen bij Creconat. Dat is gelieerd aan Native Creative Economy, een houtbedrijf dat eigendom is van Josef B., de 58-jarige huurder van de boerderij waar de politie de zes mensen in compleet isolement aantrof. B. werd opgepakt door de politie, in zijn bedrijf viel de politie maandag binnen.

Jan postte de afgelopen weken ook verschillende foto’s van Ruinerwold ’s nachts, mogelijk toen hij op weg was naar de kroeg waar hij zijn verhaal deed aan de uitbater. Vrienden op Facebook heeft hij niet.