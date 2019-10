Frank Vercauteren stuurt koers bij in Anderlecht: vanaf nu meer resultaatgericht voetbal

De internationals komen terug en zondag wacht STVV. Vanaf nu start het echte werk voor de nieuwe Anderlecht-coach Frank ­Vercauteren (62). Daarom hield RSCA een groepsgesprek, waarbij elke speler vrijuit zijn gedacht kon zeggen en de trainer zelf ook veel luisterde. Niemand bekritiseerde Vincent Kompany, maar onder Vercauteren zal paars-wit toch kiezen voor meer resultaatgericht voetbal.

Frank Vercauteren schudde gisteren op training de hand van Yari Verschaeren. De internationals zijn terug, ook Chadli en Kayembe tekenden present. Alleen de nationale beloften ontbraken nog. Sambi-Lokonga en co. vervolledigen pas donderdag de kern.

Tot nu toe had Vercauteren weinig gezegd. Tijdens de interlandbreak werd getraind met een beperkte groep en de spelers ervaarden hem eerder als een toekijkende coach. Niet als een grote prater. Maar als hij iets zei, was het wel to the point. Geen blabla. Telkens hamerde Vercauteren keihard op efficiëntie, op de bal naar voren brengen.

Kompany niet tegen STVV?

Ondertussen organiseerde de nieuwe coach wel een groepsgesprek. Daarbij kreeg iedereen in de kleedkamer de kans om zijn zeg te doen en zijn zorgen te ventileren. Niemand bekritiseerde Vincent Kompany en niemand wil de aanpak van Vince The Prince zomaar overboord gooien. In geen geval.

Dat is Vercauteren ook niet van plan. Op het veld wordt er niet compleet anders getraind dan een maand geleden. Alle assistenten zijn er nog – van Davies tot Zetterberg –, maar de slagzin van Anderlecht is veranderd. Trust The Process is Improve The Process geworden. Verbeter het proces. Gezien de 13de plaats en de povere 9 op 30 hamert Vercauteren fanatiek op het belang van resultaten. Dat hij daarbij af en toe ingaat tegen de filosofie van Kompany, is onvermijdelijk. Het schrikt de ervaren coach niet af. Na de zege in Chaleroi moet Anderlecht nu echt 6 op 6 boeken tegen STVV en Eupen.

En wat vindt Kompany daar zelf allemaal van? De Rode Duivel is net iets minder opvallend aanwezig. Dat komt ook doordat de speler-manager zich nog moet concentreren op de revalidatie van zijn hamstringblessure. Hij zit nog steeds in de fitness en boekt vooruitgang, maar wellicht neemt hij zondag tegen STVV nog geen risico’s. In de beker op Beerschot hervatte Kompany al eens te vroeg.

Saelemaekers is na zijn spierblessure wel weer fit. Hij trainde voluit mee en is dit weekend net zoals Hendrik Van Crombrugge (schouder) inzetbaar.

Nieuwe kans?

Onder Vercauteren zijn er trouwens heel wat spelers die hopen op een nieuwe kans. Knowledge Musona, Yevheni Makarenko, Alexandru Chipciu, Adrien Trebel… Ze lieten zich allemaal opmerken op training. Aangezien het niet uitgesloten is dat de 18-jarige rechtsback Killian Sardella even rust krijgt, hoopt vooral Chipciu op rehabilitatie. Toch zijn over al die jongens nog geen knopen doorgehakt.

Het is louter een feit dat Anderlecht niet ruim zit in de rechtsachters. Al was er ook nog goed nieuws uit de ziekenboeg. Andy Najar postte een filmpje van zichzelf, hard werkend in de fitnesszaal na een meniscusoperatie. Tegen het einde van het jaar hoopt de Hondurees wedstrijdfit te zijn.