Ontslagen sportief directeur Frank Arnesen: “Anderlecht deed transfers waarik niets van afwist”

Frank Arnesen(63, foto), de sportief directeur die door Anderlecht na nog geen jaar dienst werd ontslagen, heeft voor het eerst gereageerd op zijn C4.

In de Deense podcast FC Arnesen deed hij zijn verhaal. “In de week van mijn ontslag was ik op maandag jarig”, aldus Arnesen. “Die donderdag hadden we echter een vergadering met enkele scouts en dus wachtte ik tot dan om met vijf taarten te trakteren. Ik heb ze nooit geproefd. Net voor de vergadering vroeg Michael Ver­schueren of ik vijf minuutjes had. De zaak was snel duidelijk. Anderlecht vond dat er tussen mij en Kompany geen chemie meer was, zei hij. Tja. In de laatste mercato gebruikten ze mijn netwerk wel, maar ze deden ook transfers waar ik niets van afwist. Zoals die van Hendrik Van Crombrugge. Toen wist ik dat het nog slechts een kwestie van tijd was. Het was een zwarte donderdag, maar we stelden wel nog een gezamenlijke persmededeling op. Sowieso hang ik de vuile was niet buiten en ik hoop dat de club slaagt in zijn project. Al heb ik alleen van de scouts echt afscheid genomen.”