KV Mechelen al vierde Belgische club met charter voor makelaars

Na Anderlecht, Club Brugge en Waasland-Beveren is KV Mechelen al de vierde Bel­gische eersteklasser die een ethische gedragscode/charter/registratieplatform heeft ingevoerd voor spelersmakelaars. Makelaars moeten bij die clubs een document onder­tekenen waarin ze beloven zich te houden aan vastgelegde ethische, legale en finan­ciële voorwaarden. Bij een aantal andere clubs staan soortgelijke plannen in de steigers. Bij Genk zit het charter in een afrondende fase en moet het enkel nog intern worden goedgekeurd. Bij KV Oostende en Cercle Brugge zitten ze in een voorbereidende fase.

Andere clubs (AA Gent, Charleroi, Zulte Waregem, Moeskroen en Antwerp, STVV) ondernemen zelf niets, maar wachten op een initiatief vanuit de Pro League in de vorm van het Clearing House, dat transfers en spelerscontracten moet doorlichten om wantoestanden te vermijden. Volgens AA Gent-manager Michel Louwagie is het “nuttiger om de krachten te bundelen in deze materie”. Een standpunt dat gedeeld wordt door Sven ­Jacques, sportief adviseur bij Antwerp: “Als er collectieve initiatieven worden genomen, op Belgisch of – nog beter – op Europees ­niveau, dan willen we dat heel graag ondertekenen.”