Goed nieuws voor Club Brugge: blessure Percy Tau minder erg dan gevreesd

De enkelblessure van Percy Tau (foto) lijkt minder erg dan aanvankelijk gevreesd. Afgelopen weekend moest de Zuid-Afrikaan nog verstek geven voor een oefenduel tegen Mali, maar gisteren arriveerde de aanvaller terug in het Belfius Basecamp en trainde hij al individueel.

Vandaag sluit Tau normaliter aan bij de groep. Als Tau geen reactie ondervindt, raakt hij speelklaar voor de verplaatsing naar Moeskroen van vrijdag. Tau viel anderhalve week geleden uit tijdens de topper tegen AA Gent na een tackle in de eerste helft. Al snel was duidelijk dat de interland met Zuid-Afrika te vroeg zou komen, maar toch moest Tau zich melden bij de Bafana Bafana. Of Ricca en Mitrovic fit raken voor de trip naar Le Cannonier, moet nog blijken.