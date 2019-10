Pence gaat Erdogan ontmoeten in Ankara, maar die zegt “nooit” akkoord te zullen gaan met wapenstilstand

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft naar verluidt het Amerikaanse verzoek verworpen om een wapenstilstand te onderhandelen voor het noorden van Syrië. Turkije zal “nooit” een staakt-het-vuren afkondigen, noch met “terroristen onderhandelen”, zo zou Erdogan volgens CNN Turk en andere media aan de pers hebben verklaard bij zijn terugkeer van een bezoek aan Azerbeidzjan.

“Ze oefenen druk uit op ons opdat we de operatie zouden stopzetten, maar we hebben een duidelijk doel voor ogen. Over de sancties maken we ons geen zorgen”, aldus nog Erdogan.

De verklaring van de Turkse president kwam er nadat Amerikaans president Donald Trump had aangekondigd dat zijn vicepresident Mike Pence woensdag samen met buitenlandminister Mike Pompeo naar Ankara zal afreizen voor bemiddeling in het militaire conflict tussen Turkije en de Koerden in Syrië. Doel is een wapenstilstand in het conflict te bereiken.

Voor donderdag is een bilaterale ontmoeting gepland tussen Pence en Erdogan.

Sancties tegen Turkije

Maandag hadden de Verenigde Staten wegens het Turkse militaire offensief in Noord-Syrië sancties tegen Turkije aangekondigd en een onmiddellijke wapenstilstand geëist. Trump liet dinsdag verstaan dat de sancties uitgebreid kunnen worden als de huidige maatregelen geen effect tonen. Ondanks de Amerikaanse sancties zette Erdogan het offensief voort en leverde het Turkse leger in Noord-Syrië verder strijd tegen de Koerdische militie YPG. Ankara beroept zich op zijn recht op zelfverdediging tegen “terroristen”. De Koerdische militie was een bondgenoot van de VS in de strijd tegen ISIS.

Canada stopt wapenlevering

De Canadese regering heeft dinsdag aangekondigd dat het tijdelijk “nieuwe exportvergunningen naar Turkije” opschort, voornamelijk voor militair materiaal. Dat doet ze “in het licht van” de Turkse inval in Syrië.

“Deze unilaterale actie dreigt de stabiliteit in deze fragiele regio te ondermijnen, de humanitaire situatie te verergeren en de vooruitgang tegen te gaan die is geboekt door de internationale coalitie tegen Daesh (ISIS, nvdr.), waarvan Turkije lid is”, verklaarde het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mededeling.

In 2018 bedroeg de wapenverkoop van Canada naar Turkije volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in totaal bijna 116 miljoen Canadese dollar (80 miljoen euro).

Ottawa volgt met de opschorting verschillende Europese landen die gelijkaardige maatregelen namen.