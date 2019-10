Aandeelhouders Dexia stemmen over beursexit

De aandeelhouders van restbank Dexia kunnen vandaag, woensdag, hun stem laten horen over de plannen van de bank om de beurs te verlaten. Al is dat voor de kleine aandeelhouders meer voor de vorm: ruim 99 procent van het kapitaal van de bank is immers in handen van de Belgische en Franse overheid en dus moet de kleine belegger bij voorbaat volgen. Als het licht op groen wordt gezet, verdwijnt Dexia vanaf 30 november van de beurstabellen in Brussel.

De plannen van de beursexit werden vorige maand aangekondigd. Ze kwamen niet helemaal als een verrassing: topman Wouter Devriendt had eerder al gezegd dat hij van de beursnotering af wilde, omdat die het bedrijf veel geld kost.

Momenteel zijn er nog bijna 1,95 miljoen Dexia-aandelen verhandelbaar. Zij vertegenwoordigen minder dan 0,5 procent van het kapitaal van de restbank, alle andere aandelen zitten bij de Belgische en de Franse staat. Gemiddeld worden nog slechts 2.000 aandelen per dag op de beurs verhandeld, Dexia vermoedt dat het vooral gaat om speculanten.

De restbank wijst er in haar oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering (BAV) nog eens op dat de beursgenoteerde aandelen amper iets waard zijn. “De waarde die wordt gevormd door de verhandeling van Dexia-aandelen op de gereglementeerde markt staat in geen enkele relatie tot de reële waarde, die beduidend lager zo al niet zelfs nul is”, klinkt het. Er zijn ook geen vooruitzichten op enig rendement van het aandeel.

Als de BAV woensdag het licht op groen zet voor een beursexit, verdwijnt Dexia vanaf 30 november van de beurs. De beursgenoteerde aandelen zullen dan omgezet worden in aandelen op naam, waarbij de aandeelhouders zich moeten laten registreren. Het verhandelen van de aandelen zal dan enkel nog kunnen op een “expertenmarkt” van Euronext.

Voor topman Wouter Devriendt wordt de beursexit één van zijn laatste wapenfeiten bij Dexia. Midden november zal hij de restbank verlaten, voor een job bij de Italiaanse grootbank Unicredit.

Dexia is wat nog overblijft van de vroegere Dexia-groep, die in 2011 ontmanteld werd. Het toenmalige Dexia Bank België werd toen uit de groep gelicht en omgedoopt tot Belfius. De restbank Dexia is sindsdien bezig zichzelf af te bouwen.