China niet te spreken over Amerikaans wetsvoorstel rond Hongkong

China heeft woensdag zijn “sterke verontwaardiging en fel verzet” geuit tegen een wetsvoorstel van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden waarmee de manifestanten in Hongkong gesteund worden.

De wet voorziet sancties tegen Chinese ambtenaren “die verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen van fundamentele vrijheden” in de stad. Daarnaast komt er een jaarlijkse evaluatie om te bekijken of Hongkong voldoende autonoom is van Peking om zijn speciale status te behouden voor handel met de Verenigde Staten.

De regering van Hongkong zegt het wetsvoorstel te “betreuren”. “Buitenlandse wetgevende machten zouden op geen enkele manier mogen tussenkomen in interne aangelegenheden” van Hongkong, klinkt het in een mededeling.

Aanhoudende protesten

Hongkong is een semiautonome regio van China, waar al maanden manifestaties plaatsvinden om democratische hervormingen te eisen. Maandag kwamen tienduizenden in de stad op straat om het wetsvoorstel te steunen. Dat moet wel nog goedgekeurd worden door de Amerikaanse Senaat.

Het wetsvoorstel zet nog meer druk op de relaties tussen de VS en China. De twee landen onderhandelen momenteel over een aanslepende handelsoorlog.