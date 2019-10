AA Gent-topmannen Ivan De Witte en Michel Louwagie ondervraagd in Operatie Propere Handen

AA Gent-voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie hebben zich vanochtend aangeboden bij de gerechtelijke politie in Hasselt. Het duo werd uitgenodigd in het kader van het onderzoek Propere Handen. Ze moeten antwoord geven op een aantal vragen in verband met verdachte transfers in het onderzoek.

AA Gent doet veel transacties met de verdachte makelaar Mogi Bayat, maar krijgt mogelijk ook vragen over transfers die gebeurd zijn met makelaar Dejan Veljkovic. Het gerecht is op dit moment bezig met het toetsen van verklaringen van de Servisch-Belgische spijtopant.

De Ghelamco Arena was op 10 oktober 2018 een van de adressen waar speurders in het kader van “Operatie Zero” voor de deur stonden. Ook andere clubleiders, zoals twee weken geleden voorzitter Bart Verhaeghe en manager Vincent Mannaert van Club Brugge werden al ondervraagd door de speurders in Hasselt.