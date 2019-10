Betogers in Hongkong richten zich tegen NBA-ster LeBron James

De manifestanten in Hongkong hebben zich nu ook gericht tegen de Amerikaanse basketbalster LeBron James, omdat hij kritiek had geuit op een NBA-ploegmanager die op Twitter zijn steun voor de protesten in Hongkong had uitgesproken. Volgens James was die manager, Daryl Morey van de ploeg Houston Rockets, niet goed geïnformeerd.

Tijdens een manifestatie dinsdagnacht staken manifestanten het shirt van James in brand. Anderen hadden internetmemes gemaakt in het Engels en Kantonees, die tonen hoe James de Chinese president Xi Jinping gehoorzaamt.

Omstreden tweet

Daryl Morey had op 4 oktober een afbeelding geplaatst met het opschrift “Strijd voor Vrijheid, Steun Hongkong”. Hij verwijderde de tweet snel, maar de uitspraak zette China bijna onmiddellijk in lichterlaaie. Dat leidde tot de annulering van enkele evenementen en sponsorcontracten in het land. De staatszender zond ook de oefenwedstrijden in het land niet meer uit.

De Houston Rockets zijn bovendien het populairste NBA-team in China, sinds de draft in 2002 van de Chinese center Yao Ming. Hij speelde tot het einde van zijn carrière in 2011 in Houston. Yao Ming is nu voorzitter van de Chinese basketfederatie, die de banden met de basketploeg in reactie op de “ongepaste opmerkingen” al heeft verbroken.

Reactie LeBron

“We hebben het recht op vrijheid van meningsuiting, maar daar kan ook heel wat negatiefs uit voortkomen”, had James gezegd tijdens een persconferentie. De sterspeler van de Los Angeles Lakers staat er nochtans om bekend zich uit te spreken over sociale onrechtvaardigheid en politieke kwesties in de VS, zoals de Black Lives Matter-beweging.

My team and this league just went through a difficult week. I think people need to understand what a tweet or statement can do to others. And I believe nobody stopped and considered what would happen. Could have waited a week to send it. — LeBron James (@KingJames) October 15, 2019

Tijdens de manifestaties in Hongkong hadden de manifestanten ook opschriften bij waarin ze hun steun voor de NBA en Morey betuigden. Adam Silver, als commissioner baas van de NBA, had het recht van Morey op vrijheid van meningsuiting verdedigd, zonder zich weliswaar over de inhoud uit te spreken.

Kritiek van Amerikaanse parlementsleden

De controverse rond de NBA leidde ook tot kritiek van Amerikaanse parlementsleden. Zowel Democratische als Republikeinse congresleden, ook senatoren, beschuldigden de organisatie ervan de vrijheid van meningsuiting op te offeren om haar toegang tot de Chinese markt te bewaren. In een eerste reactie had de Amerikaanse basketliga nog gezegd dat het “betreurenswaardig” was dat het standpunt van Morey vele van de “vrienden en fans in China” had beledigd.

Voor de NBA is China de volgende markt buiten de Verenigde Staten. Er spelen dus heel wat financiële belangen mee. Hongkong is een semi-autonome regio van China, waar al maanden manifestaties plaatsvinden om democratische hervormingen te eisen.