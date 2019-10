Speech van leider van Hongkong moet uitgesteld worden door protesterende parlementsleden

De “policy address”, de jaarlijkse toespraak van de leider van Hongkong Carrie Lam, is woensdag opgeschort. De speech in het parlement werd uitgesteld door protesten van prodemocratische parlementsleden.

Vlak voor Lam haar toespraak zou houden, kwamen de parlementsleden de kamer binnen en scandeerden ze slogans die tijdens de protesten gebruikt werden. Na dertig minuten werd Lam’s speech tot nader order uitgesteld.

Prodemocratische parlementsleden, die in de minderheid zijn, laten wel vaker van zich horen en protesteerden in het verleden al regelmatig. Met het oog op de protesten, is het parlement woensdag extra beveiligd. Op 1 juli, op de 22e verjaardag van de overdracht van de regio, liepen de protesten uit de hand en bezetten de manifestanten urenlang het parlement. De regering maakte daarop 40 miljoen Hongkongse dollar (4,6 miljoen euro) vrij voor de herstellingswerken.