Moordverdachte Lei Beaumont pleegt zelfmoord in cel

Maasmechelen - Lei Beaumont (71) heeft vannacht in zijn cel zelfmoord gepleegd. Dat wordt bevestigd door meerdere officiële bronnen. De man was hoofdverdachte in het assisenproces in Tongeren over de moord op zijn vrouw.

Josée Widdershoven (64) werd in 2009 vermoord in Vucht bij Maasmechelen. De ex-kleuterjuf kreeg toen vijf kogels in het bovenlichaam, afgevuurd met een .22 Long Rifle. Ze kwam die zondagavond terug van een avondje met haar beste vriendin: de twee gingen elke zondagavond iets drinken in ‘t Pralientje, een ijssalon om de hoek. Meteen na de moord zeiden de twee dochters van Beaumont en Widdershoven al dat “alleen Lei dit gedaan kon hebben”.

Beaumont koos eind april het hazenpad in het vooruitzicht van zijn eerste proces, en werd zo bij verstek veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij werd daarop internationaal geseind, en kwam op de Most Wanted-lijst van Belgische voortvluchtige criminelen terecht. Dat leidde enkele weken later al tot zijn arrestatie in de Spaanse badplaats Calpe, waarna hij aan ons land werd uitgeleverd. Sindsdien zat hij in de gevangenis van Hasselt.

Hij tekende na zijn uitlevering meteen verzet aan tegen zijn veroordeling, waardoor zijn assisenproces moest overgedaan worden. “Mijn cliënt houdt zijn onschuld staande en zal resoluut voor de vrijspraak gaan,” klonk het toen bij zijn advocate Natascha Bielen.

Dood aangetroffen in cel

Vandaag zou de vierde dag van zijn assisenproces plaatsvinden, maar Beaumont werd vanochtend dood aangetroffen in zijn cel. Om 5.33 uur stelde een urgentiearts van het Jessa-ziekenhuis het overlijden vast. “Er is nu een bijkomend forensisch onderzoek, zoals altijd bij een overlijden in de gevangenis. De wetsdokter, recherche en het labo zijn ter plaatse. Het onderzoek naar de aard en de oorzaak van het overlijden van Beaumont loopt. Omwille van privacyredenen ga ik er verder niet op in”, aldus aanklager Patrick Boyen op het proces.

Met zijn overlijden vervalt ook de strafvordering van Beaumont. Met andere woorden: het assisenproces wordt definitief stopgezet. Het hof zal nu een arrest opmaken om het strafrechtelijke deel van de zaak officieel te beëindigen. In januari volgend jaar zou het burgerrechtelijk luik worden afgehandeld.

De kosten van de rechtszaak moeten nu zo goed als zeker volledig door de Belgische staat gedragen worden. Het vorige assisenproces zou volgens Het Belang van Limburg alvast bijna 100.000 euro gekost hebben. Dit nieuwe proces doet daar nu een forse duit bij.

Ook verdediging verrast door overlijden

De advocaten van Beaumont waren woensdagochtend ook verrast toen ze het bericht kregen dat hun cliënt in zijn cel was overleden. “We hadden dit niet verwacht”, aldus Natascha Bielen. “Het was dinsdag een zware dag. Dat weet iedereen. Het is niet omdat mijnheer Beaumont er nogal onbewogen bij zat dat het voor hem ook niet een zware dag was. Dat is duidelijk bij hem binnengekomen.”

Zijn advocaten hadden hun cliënt dinsdagavond nog gesproken. “Maar we konden dit niet voorspellen. Het was voor mij ook allemaal onverwacht”, aldus Bielen. De advocaten weten niet of Lei Beaumont een laatste boodschap heeft achtergelaten. Beaumont kreeg in de gevangenis wel nog wekelijks bezoek van zijn vriendin uit het Nederlandse Goes. Volgens de advocaten is er tijdens zo’n assisenproces een standaardprocedure van toepassing waarbij wel een verhoogd toezicht geldt in de gevangenis. Beaumont stapte zelf uit het leven.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.