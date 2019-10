Bulgaarse racisme-rel rijt oude wonde open van Lierse-held Stanley Menzo: “Dieptepunt in mijn leven en mensonterend”

De interland tussen Bulgarije en Engeland (0-6) zindert nog steeds na. Supporters van de thuisploeg misdroegen zich zwaar met racistische geluiden en nazigroeten, waardoor de wedstrijd twee keer werd stilgelegd. “Mensonterend”, reageert doelman Stanley Menzo.

Het was behoorlijk wraakroepend om te zien hoe de Bulgaarse bondscoach Krasimir Balakov en doelman Plamen Iliev zich na de wedstrijd in allerlei bochten wrongen om te ontkennen dat er sprake was van racisme. “Het publiek heeft zich goed gedragen, ik heb niets gehoord”, aldus Illiev.

Heel wat anderen die aanwezig waren in het stadion hoorden wél kwetsende spreekkoren en apengeluiden als donkere spelers van Engeland aan de bal waren. “Dit was een van de meest verschrikkelijke voetbalavonden die ik heb meegemaakt”, zei voorzitter Greg Clarke van de Engelse bond FA. Dinsdag stapte Borislav Mihailov, de voorzitter van de voetbalbond (BFU), dan ook op.

Menzo met Eric Van Meir, kampioenen in 1997.

“Dieptepunt in mijn leven”

Twee dagen na de feiten vond Stanley Menzo, bekend in ons land van zijn succesrijke periode bij Lierse en momenteel trainer van het Chinese Beijing Sinobo Guoan, het nodig om te reageren. De Nederlander kreeg als doelman van de Pallieters maar ook bij Ajax een banaan naar zich toegeworpen, en weet dus waarover hij spreekt.

“Mensen die dit nooit hebben meegemaakt, weten niet hoe vernederend dit is, weten niet dat het door merg en been gaat”, zegt de 56-jarige Menzo aan De Telegraaf. “Als zo’n geluiden vanaf de tribunes komen en de hele wereld op tv ook nog eens meekijkt, heb je geen andere mogelijkheid dan de vernedering te ondergaan. En ik kan je verzekeren: dat is ongelooflijk, echt ongelooflijk pijnlijk.”

“Je hoort mensen die totaal niet weten waarover ze praten weleens zeggen dat donkere spelers er ook sterker uit kunnen komen”, aldus de ex-doelman. “Dat is echt een ongelooflijke dooddoener, want niemand die tot in het diepste van zijn ziel wordt gekrenkt, komt daar sterker uit. Je kunt je er hooguit tegen wapenen, omdat je verder moet. Het racisme dat ik over me heb heen gekregen, is niet alleen een dieptepunt in mijn carrière, maar in mijn hele leven.”