Korpschef van Dendermondse politie vrijgesproken voor pesterijen

Appels - Hoofdcommissaris Patrick F., de korpschef van de lokale politie van Dendermonde, is door de Brusselse correctionele rechtbank volledig vrijgesproken voor beweerde pesterijen. Volgens een voormalig ondergeschikte zou de hoofdcommissaris hem jarenlang het leven zuur hebben gemaakt, toen beiden in dienst waren bij het interventiekorps bij de federale politie in Brussel. De hoofdcommissaris ontkende dat en het arbeidsauditoraat had ook gevraagd om de man vrij te spreken.

Sinds 2016 is Patrick F. korpschef van de lokale politie van Dendermonde maar voordien, tussen 2012 en 2016 was hij als hoofdcommissaris aan de slag bij het interventiekorps bij de federale politie in Brussel. Eén van zijn toenmalige ondergeschikten, een hoofdinspecteur, beweert dat hij jarenlang gepest werd door de hoofdcommissaris omdat hij een aantal onregelmatigheden had gerapporteerd, gaande van gebruik van verdovende middelen in politievoertuigen, privégebruik van voertuigen en ongevallen met vluchtmisdrijf met interventievoertuigen tot zelfs een schietincident op de burelen.

Volgens de hoofdinspecteur kreeg hij uiteindelijk een bureau toegewezen in de bezemkast, en moest hij klusjes uitvoeren die niet strookten met zijn takenpakket en graad, zoals asbakken uitkuisen en kapotte TL-lampen vervangen.

LEES OOK. Bureau in bezemhok en asbakken uitkuisen: één euro geëist tegen politiechef die hoofdinspecteur “vernederde”

Hoofdcommissaris Patrick F. vroeg de vrijspraak. Volgens zijn advocaat had hij in zijn periode bij de federale politie aan alle gemelde incidenten gevolg gegeven en was er van pesterijen geen sprake. Ook het arbeidsauditoraat zag geen reden om de man te veroordelen. Voor de raadkamer had het openbaar ministerie ook al de buitenvervolgingstelling gevraagd.

De rechtbank volgde woensdag de verdediging en het openbaar ministerie en zag onvoldoende bewijzen om F. schuldig te verklaren. “We gaan geen mensen veroordelen op basis van vage elementen die onvoldoende duidelijk en hard kunnen gemaakt worden”, sprak de rechtbank.