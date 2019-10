Korenslang aangetroffen in Brussels restaurant

Brussel - In een restaurant in het centrum van Brussel is dinsdagnamiddag een korenslang aangetroffen. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het personeel van het restaurant had het 80 cm lange dier opgemerkt en in een doos gestoken alvorens de brandweer te verwittigen. De brandweer heeft het dier vervolgens overgebracht naar een opvangcentrum in de Veeweidestraat in Anderlecht.

De korenslang is een niet-giftige slang die zich vooral voedt met kleine knaagdieren, die ze doodt door ze te wurgen. Het dier komt vooral in de Verenigde Staten voor. Vermoedelijk is de slang dan ook ontsnapt uit een terrarium, aldus de brandweer.