Opmerkelijk: Nicolas Laforge ging als videoref twee keer de mist in, maar fluit komend weekend wel een topper

De Belgische voetbalbond heeft de scheidsrechters bekendgemaakt die komende weekend de wedstrijden van de elfde speeldag in de Jupiler Pro League zullen leiden. Een opvallende aanstelling is die van Nicolas Laforge voor de topper Standard - Genk.

Laforge, die bij de Wereldvoetbalbond FIFA voorgedragen werd als international, ging als videoref op de tiende speeldag twee keer de mist in. Toch is hij de man die de topper op Sclessin (zaterdag om 18u00) mag leiden.

Alle aanstellingen:

Moeskroen - Club Brugge: Lothar D’Hondt

Standard - Genk: Nicolas Laforge

KV Kortrijk - Zulte Waregem: Lawrence Visser

KV Oostende - Eupen: Christof Dierick

AA Gent - Waasland-Beveren: Wim Smet

KV Mechelen - Antwerp: Bram Van Driessche

Anderlecht - STVV: Alexandre Boucaut

Cercle Brugge - Charleroi: Jasper Vergoote.

U herinnert zich de VAR die niet alleen volgens de publieke, maar ook volgens de eigen instantie laatst twee keer flagrant in de fout ging?



Laforge deed op de vorige speeldag een eerste keer de wenkbrauwen fronzen toen hij het doelpunt dat Nacer Chadli met de schouder scoorde voor Anderlecht op het veld van Charleroi na het bekijken van de beelden liet afkeuren. De arbitragecommissie stelde nadien dat Laforge hier niet had moeten tussenkomen. “De beelden tonen geen duidelijke fout, geen “clear and obvious error” aan van de scheidsrechter.”

De ref in het busje ging tijdens Club Brugge-AA Gent, amper twee dagen later, een tweede keer in de fout. Deze keer omdat hij niét ingreep toen Club-verdediger Brandon Mechele het been van Gent-aanvaller Roman Yaremchuk raakte bij een onbesuisde tackle. “Het Professional Referee Department verwachtte een VAR-interventie voor strafschop.”