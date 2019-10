Glurende cafébaas uit Waregem krijgt twee jaar cel: “Wat u hebt gedaan is grof en aanstootgevend”

Waregem - De Waregemnaar die in zijn café honderden jonge vrouwen begluurde via camera’s in de toiletten is veroordeeld tot twee jaar celstraf. Het grootste deel van de straf is gekoppeld aan voorwaarden. De man moet verplicht begeleiding volgen, net zoals de slachtoffers hadden gevraagd tijdens het proces. Door de voorwaardelijke celstraf mag hij de komende drie jaar niet verhuizen naar Amerika.

Nadat de slachtoffers de gewezen cafébaas van Bananas in Waregem al confronteerden met zijn daden, was woensdag ook de Kortrijkse strafrechter niet mals voor Christophe B. De ex-cafébaas werd omschreven als een manipulatief en onbetrouwbaar persoon met een problematische persoonlijkheid. “Wat u hebt gedaan is grof en aanstootgevend. Voor uw eigen genot hebt u de intimiteit van talrijk jonge vrouw geschaad en hun veiligheidsgevoel ondermijnd”, aldus de rechter.

B. had opschorting van straf gevraagd, maar de rechter oordeelde dat dat een verkeerd signaal zou zijn. “De maatschappij keurt uw gedrag terecht af. Het enige juist signaal is dat uw een gepaste straf krijgt.”

Zes maanden effectief

B. werd veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan zes maanden effectief. Hij zat al enkele maanden in voorhechtenis en zal vermoedelijk niet meer terug naar de cel moeten. Maar hij zal zich wel drie jaar moeten laten begeleiden. Daarmee gaat de rechter dus in op de grootste vraag van de slachtoffers. Tijdens het proces hadden ze via moedige getuigenissen verteld hoe bang ze waren dat B. nog nieuwe feiten zou plegen. Alle slachtoffers eisten dat de beklaagde zijn probleem aanpakte.

De vrouwen vroegen aan de rechter een duidelijk signaal. “Er werden in ons land al veel te veel milde straffen uitgesproken voor vreselijke dingen tegenover vrouwen. We staan hier niet voor onszelf, maar voor alle vrouwen. Zo’n feiten mogen niet het nieuwe normaal worden.”

De rechter volgt in zijn straf dus de slachtoffer. Advocaat Bram Elyn die optreedt voor de dochters van de ex-zakenpartner van B. is tevreden met het vonnis. “Het is een correct signaal. Door voorwaarden op te leggen, kan de beklaagde ook niet naar Amerika. De slachtoffers waren bang dat hij zijn straf zou ontvluchten en daar opnieuw zou kunnen beginnen, maar de rechter heeft dat onmogelijk gemaakt nu. Dat is een grote opluchting.”

B. moet daarnaast nog aan alle slachtoffers elk 750 euro schadevergoeding betalen.