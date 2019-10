Tom Meeuws buiten vervolging gesteld in onderzoek naar gesjoemel

Antwerpen - De raadkamer in Antwerpen heeft woensdag beslist om de Antwerpse schepen Tom Meeuws buiten vervolging te stellen. De Lijn had vorig jaar klacht ingediend tegen de SP.A-politicus omdat hij, toen hij nog regionaal directeur was bij De Lijn, gesjoemeld zou hebben met het toewijzen van overheidsopdrachten.

Op 7 februari 2018 ontving het parket Antwerpen een aangifte van vervoersmaatschappij De Lijn wegens feiten van verstoring van het openbaar opbod door Tom Meeuws in de periode 2014-2015. “De klacht handelde in het bijzonder over het opzettelijk en onrechtmatig bevoordelen van enkele Antwerpse ondernemingen in het kader van overheidsopdrachten die aangegaan werden door Tom Meeuws in zijn functie van regionaal directeur voor vervoersmaatschappij De Lijn in Antwerpen”, zegt het parket in een persbericht.

Huiszoeking

Na de start van het onderzoek werd op 28 maart 2018 een onderzoeksrechter gevorderd voor valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen en het verstoren van het openbaar opbod. “De Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de Federale Politie heeft een zeer uitvoerig en grondig onderzoek gevoerd naar hoe enkele samenwerkingscontracten tot stand waren gekomen”, zegt het parket. “Daarbij werden onder meer huiszoekingen uitgevoerd en werden betrokkenen meermaals verhoord.”

De zaak deed destijds behoorlijk wat stof opwaaien, te meer omdat het nieuws over het gerechtelijk onderzoek uitlekte op het moment dat bekendmaakte dat Jinnih Beels en niet Tom Meeuws de lijst voor de partij zou trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Na het gerechtelijk onderzoek stelt het Openbaar Ministerie vast dat er geen aanwijzingen zijn dat Meeuws strafbare feiten pleegde in het kader van deze contracten, ten voordele van zichzelf of anderen. “Het dossier is vandaag voorgelegd aan de raadkamer. Het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om Tom Meeuws buiten vervolging te stellen in dit strafdossier en de raadkamer heeft uiteindelijk beslist om de buitenvervolgingstelling uit te spreken.”