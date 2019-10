Gerecht zoekt getuigen van moord op bejaarde juwelier in Anderlecht

Anderlecht - In het onderzoek naar de moord op de 89-jarige Daniël Vander Meuter in Anderlecht is het Brusselse gerecht op zoek naar mensen die de man gekend hebben of die de dag voor de ontdekking van het lijk, op 6 oktober, iets verdachts hebben opgemerkt. Dat blijkt uit een opsporingsbericht dat de federale politie heeft verspreid.

Het lichaam van de bejaarde juwelier werd op zondagnamiddag 6 oktober in zijn woning in de Homerusstraat in Anderlecht aangetroffen. Het was een familielid dat de macabere vondst deed en meteen de politie verwittigde. Het Brusselse parket opende meteen een gerechtelijk onderzoek voor doodslag en stuurde het gerechtelijk labo en een wetsarts ter plaatse.

Uit de eerste vaststellingen bleek al snel dat de 89-jarige man met verschillende messteken om het leven was gebracht. Ter plaatse werd ook het wapen gevonden waarmee de feiten zouden gepleegd zijn. Het onderzoek loopt sindsdien maar een verdachte kon vooralsnog niet geïdentificeerd worden. Daarom doet het Brusselse gerecht nu een oproep naar getuigen.

“De speurders doen een oproep naar personen die Daniel Vander Meuter hebben gekend en die nuttige informatie kunnen geven”, klinkt het in het opsporingsbericht. “Aan de mensen die de dag voordien, zaterdag 05 oktober 2019, verdachte handelingen of personen hebben opgemerkt in de buurt van de woning van het slachtoffer, wordt gevraagd dit te melden. Hebt u verdachte handelingen of verdachte voertuigen/personen gezien in de omgeving van de Homerusstraat in Anderlecht op zaterdag 5 oktober 2019 of hebt u meer informatie over de feiten, neem dan contact op met de speurders.”

Contact opnemen met de politie kan op het gratis telefoonnummer 0800/30300, of via het tipformulier op de website van de federale politie.