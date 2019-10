Vrouwelijke bestuurder even in levensgevaar nadat ze controle over haar stuur verloren was en crasht

Zedelgem / Jabbeke - Een vrouw verkeerde dinsdagavond even in levensgevaar na een ongeval op de E40 tussen Loppem en Jabbeke. Ze moest door de brandweer bevrijd worden. Haar toestand is inmiddels weer stabiel.

Het ongeval gebeurde omstreeks 18.15 uur in de richting van de kust. De vrouw raakte er met haar wagen in de grasberm en verloor de controle over het stuur. Ze belandde uiteindelijk met haar wagen dwars op de snelweg. Een bestelwagen kon een botsing niet meer vermijden. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Maar de bestuurster van de wagen met Spaanse nummerplaat was er erger aan toe.

De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar die hadden moeite om de vrouw uit de verhakkelde wagen te bevrijden. Uiteindelijk moesten ze de auto open knippen om haar uit te halen. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Maar daar verbeterde haar toestand al snel. Volgens de politie is het levensgevaar inmiddels geweken.