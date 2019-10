Animal Rights daagt slachthuis voor de rechter: “Verschrikkelijke dierenmishandeling”

Hasselt - Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft een strafklacht neergelegd tegen slachthuis VanDrie uit Hasselt, en tegen de daders van dierenmishandeling in het bedrijf. Animal Rights bracht in december 2018 beelden van dierenmishandeling in de Hasseltse vestiging naar buiten, waardoor het slachthuis volgens de organisatie definitief gesloten dient te worden.

Na de slachthuizen van Tielt en Izegem is VanDrie in Hasselt het derde slachthuis dat Animal Rights voor de rechter daagt vanwege dierenmishandeling. “Animal Rights eist dat zowel het slachthuis als de individuele daders zich voor de rechter moeten verantwoorden vanwege verschrikkelijke dierenmishandeling”, zegt campagnecoördinator Els Van Campenhout. “De beelden zijn geen uitzonderingen. Dit is bittere realiteit voor de dieren die lijden achter de gesloten deuren van slachthuizen.”

Volgens Animal Rights is inmiddels een onderzoeksrechter aan de zaak toegewezen. De organisatie verwacht dat die de verdachten zal identificeren en verhoren, en een huiszoeking zal verrichten bij het slachthuis. Animal Rights stelt dat de verdachten - inclusief betrokken werknemers, hun opzichters en de eindverantwoordelijken binnen het bedrijf - strafrechtelijk verantwoordelijk zijn en bijgevolg naar de correctionele rechtbank verwezen kunnen worden. De raadsman van Animal Rights, Omar Souidi, zal tijdens de zitting de definitieve sluiting van het slachthuis eisen.

Verborgen camera

Animal Rights plaatste in september 2018 verborgen camera’s bij het slachthuis in Hasselt. Op beelden is te zien hoe onwillige kalveren worden geschopt en aan hun oren en staart worden getrokken. Kalveren worden ook routinematig bewerkt met een elektrische veedrijver, waarbij ze worden natgespoten om de intensiteit van de schok te vergroten. Daarnaast worden dieren met drijfstokken in het gezicht geslagen en in de anus gepord, terwijl zich verzettende runderen worden bewerkt met een pneumatische penschiettoestel.

VanDrie België zegt op dit moment nog niet in kennis te zijn gesteld over een eventuele zaak, maar zal communiceren zodra er officieel een zaak loopt.