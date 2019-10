Chaos door anonieme brief assisenproces over moord op Carmen (35) : “Beklaagde liet de moord door andere man plegen”

Brugge - Het assisenproces tegen Daniel Deriemacker (38) die terecht staat voor de moord op zijn echtgenote Carmen Garcia Ortega (35), is woensdagochtend geschorst nadat voorzitter Antoon Boyen onverwachts een anonieme brief had voorgelezen. Volgens de brief liet Deriemacker de moord op zijn vrouw door iemand anders plegen.

“Er is een tweede dader betrokken bij de moord”, zo klinkt het in de brief, die woensdagochtend toekwam in het Brugse gerechtsgebouw en gericht was aan assisenvoorzitter Antoon Boyen. De assisenvoorzitter las de brief integraal voor op zitting. Daarna werd de zitting geschorst, om de inhoud van de brief te laten onderzoeken.

Een kopie van deze brief kwam woensdagochtend ook toe op de redactie van Het Nieuwsblad.

Klik hier om de brief in groter formaat te lezen

Foto: Het Nieuwsblad

Het proces tegen de West-Vlaming loopt deze week op zijn einde. Het hele proces lang al blijft Deriemacker ontkennen dat hij de moord op zijn vrouw gepleegd heeft. Het tijdstip waarop de moord gepleegd werd, is cruciaal op dit proces.

De briefschrijver zegt dat Deriemacker wel degelijk de moord op zijn echtgenote beraamde “omdat ze te veel wist”. Maar hij zou de moord niet zelf gepleegd hebben. Deriemacker zou een tweede persoon ingeschakeld hebben voor de moord.

LEES OOK. “Voor ons is het zonneklaar: Daniel wou niet scheiden, en dus moest Carmen eraan” (+)

Man in het zwart

“Een man die in het zwart gekleed was, en beschreven werd door getuige Frederic Roose, is de echte moordenaar. Het is een Franstalige persoon, uit een slecht milieu”.

Nog volgens de briefschrijver zou Deriemacker wel degelijk betrokken zijn bij de moord: “Hij heeft de banden (van haar auto, red.) plat gestekt, en hij stond op de uitkijk toen de feiten gebeurden.”

Deriemacker zou bedreigd zijn door de moordenaar, om hem niet te verklikken: “Zijn ouders, broers en zussen zijn in gevaar.”

Beklaagde Daniel Deriemacker Foto: if

De schrijver is klaarblijkelijk een vrouw, die woensdagochtend telefonisch ook contact opnam met de familieleden van de vermoorde vrouw. Aan hen vertelde ze hetzelfde verhaal. Ook de advocaten van Deriemacker zouden telefoon gekregen hebben.

“Goed georkestreerd”

Voorzitter Antoon Boyen: “Ik ga de zitting opnieuw schorsen om te kijken wat we hiermee gaan doen.”

Ook advocaat Christine Mussche meldde nadien dat de moeder van Carmen donderdagochtend nog werd opgebeld door een anonieme vrouw die dezelfde inhoud gaf. Ook Pol Vandemeulebroucke, advocaat van de beschuldigde, verklaarde dat hij vorige week een bizarre anonieme telefoon kreeg.

Voorzitter Boyen noemde de situatie “onbehoorlijk goed getimed en goed georkestreerd.”

Het proces ligt momenteel stil. De zus van Daniel Deriemacker zit overigens in de zaal en moet zich van de voorzitter ter beschikking houden.