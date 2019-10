Het dorpje dat tegen wil en dank wordt meegesleurd in het verhaal van de ‘kelderkinderen’: “We zijn er helemaal klaar mee”

Negen jaar lang zou een Nederlandse vader met zijn vijf kinderen afgezonderd hebben geleefd van de buitenwereld in afwachting van het einde der tijden. Tot de oudste zoon er afgelopen weekend genoeg van had en hulp ging zoeken in het dorp. Het nieuws ging de hele wereld rond en zette het kleine Noord-Nederlandse dorpje Ruinerwold op de kaart. Maar daar zijn de inwoners niet zo gelukkig mee. “We willen gewoon verder met ons leven.”