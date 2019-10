Goedele Liekens kwaad op radiomaker Vincent Byloo na uitspraken over haar politieke carrière: “Laag om zoiets te insinueren”

Goedele Liekens is boos op radiomaker Vincent Byloo. Die liet zich dit weekend in een krantencolumn uit over het feit dat de kersverse politica meewerkt aan het tv-programma Celebs gaan daten. “Mevrouw de volksvertegenwoordiger heeft dus belangrijker dingen aan haar hoofd dan het volk te vertegenwoordigen”, schreef hij onder andere. Liekens, die sinds de verkiezingen in mei voor Open VLD in de Kamer zetelt, reageert: “Laag om dat te insinueren.”

Byloo vroeg hem in zijn column in De Morgen af “hoe het nog met de parlementaire carrière van Goedele Liekens is gesteld”. “Zou ze de federale alfamannetjes al warm hebben kunnen maken voor de vrouwenzaak”, schreef de presentator van Radio 1. “En heeft ze überhaupt al een plenaire vergadering bijgewoond? Het waren maar een paar van de vragen die deze week in me opborrelden. En kijk: de antwoorden kwamen me als vanzelf toegewaaid…. Goedele en Jani slaan aan het koppelen, zo bluste een krantenkop mijn acute nieuwsgierigheid. Mevrouw de volksvertegenwoordiger heeft dus belangrijker dingen aan haar hoofd dan het volk te vertegenwoordigen: ze is aan het koppelen geslagen met Jani Kazaltzis….” Eindigen deed hij met het volgende: “Als het kersverse Kamerlid dan toch zo’n deskundige matchmaker blijkt te zijn, waarom zou ze die skills dan niet inzetten voor een veel urgentere toenaderingsopdracht? Dat het paleis haar maar gauw opvordert als Koninklijk Koppelaar. Ze heeft er de kwaliteiten voor. En kennelijk ook de tijd.”

Woorden die bij Liekens duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten zijn. In diezelfde krant reageert ze nu. “Dat ik in mijn vrije tijd meewerk aan een programma als Celebs gaan daten, doet geen enkele afbreuk aan mijn inzet en integriteit. Laag om dat te insinueren.” Ze “bewondert wel de bezorgdheid van radiomaker Vincent Byloo” over haar politieke carrière. “Jammer dat hij zich niet informeerde over de wetsvoorstellen die ik intussen indiende, mijn tussenkomsten in diverse commissies en de grote inhoudelijke dossiers zoals een totaalpakket in de strijd tegen seksueel misbruik. Om er maar enkele te noemen.”

Ze haalt nog aan dat de opnames voor het programma tijdens haar vakantie gebeurden. Liekens doet de radiomaker nog een voorstel. “Verschillen we van mening, Vincent Byloo? Goed. Laten we erover spreken, laten we over inhoud babbelen, maar laten we elkaar niet persoonlijk neerhalen in opiniestukken. Alleen op die manier kunnen we groeien. Als persoon, als land en als samenleving. En voor de rest mag je op je beide oren slapen: Goedele zit on top van haar dossiers.”

